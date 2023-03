Amazon licenzia ancora: altri 9mila dipendenti a casa. La strage di posti di lavoro in big tech non finisce più (Di lunedì 20 marzo 2023) Amazon taglia altri 9.000 posti di lavoro. Si tratta del secondo più grande ciclo di licenziamenti nella storia dell’azienda, che va ad aggiungersi ai circa 18mila dipendenti che il colosso di Jeff Bezos aveva dichiarato di voler mandare a casa a gennaio. La nuova sforbiciata è stata annunciata dall’amministratore delegato Andy Jassy in una mail inviata al personale lunedì. L’ad ha dichiarato che la seconda fase del processo di pianificazione annuale dell’azienda si è conclusa questo mese e ha portato a ulteriori tagli di posti di lavoro, mentre Amazon continuerà ad assumere in alcune aree strategiche. “Alcuni potrebbero chiedersi perché non abbiamo annunciato queste riduzioni di ruolo insieme a quelle annunciate un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 20 marzo 2023)taglia9.000di. Si tratta del secondo più grande ciclo dimenti nella storia dell’azienda, che va ad aggiungersi ai circa 18milache il colosso di Jeff Bezos aveva dichiarato di voler mandare aa gennaio. La nuova sforbiciata è stata annunciata dall’amministratore delegato Andy Jassy in una mail inviata al personale lunedì. L’ad ha dichiarato che la seconda fase del processo di pianificazione annuale dell’azienda si è conclusa questo mese e ha portato a ulteriori tagli didi, mentrecontinuerà ad assumere in alcune aree strategiche. “Alcuni potrebbero chiedersi perché non abbiamo annunciato queste riduzioni di ruolo insieme a quelle annunciate un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sasberna : RT @fattoquotidiano: Amazon licenzia ancora: altri 9mila dipendenti a casa. La strage di posti di lavoro in big tech non finisce più https:… - HDblog : Amazon licenzia altri 9000 dipendenti: in tutto per il 2023 sono 27000 - fattoquotidiano : Amazon licenzia ancora: altri 9mila dipendenti a casa. La strage di posti di lavoro in big tech non finisce più - infoiteconomia : Amazon licenzia altre 9mila persone - infoiteconomia : Amazon licenzia altri 9000 dipendenti: in tutto per il 2023 sono 27000 -