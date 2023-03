Amanda Bynes è ricoverata in psichiatria dopo essere stata fermata mentre camminava nuda a Los Angeles

(Di lunedì 20 marzo 2023), durante il weekend, èdalla poliziaper le strade di Losed è attualmentein osservazione insembra stia affrontando un nuovo periodo negativo: l'attrice sarebbein osservazione in. L'ex attrice, come rivela il sito di TMZ, avrebbe trascorso il weekend in ospedalecompletamenteper le strade di Los. Secondo le fonti del sito, ...

Amanda Bynes è ricoverata in psichiatria dopo essere stata fermata ... Movieplayer

Amanda Bynes, durante il weekend, è stata fermata dalla polizia mentre camminava nuda per le strade di Los Angeles ed è attualmente ricoverata in osservazione in psichiatria. NOTIZIA di BEATRICE PAGAN ...