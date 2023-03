Amadeus riceve un regalo inaspettato proprio come sua moglie Giovanna Civitillo | ecco di cosa si tratta

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il direttore artistico di Sanremo,suaunda... Grazie a Chiara Ferragni,ha aperto il suo profilo Instagram distaccandosi dall'account della. In sole 24 ore ha ottenuto la spunta blu, ovvero il simbolo del verificato, ed ha conquistato follower. Persino Gianni Morandi che su Instagram ci sta ormai da tempo, sembrava essere geloso per la rapidità in cui il direttore artistico ha ottenuto questo grandissimo successo, chiedendo a Chiara di sponsorizzare anche il suo di profilo. Tra i tre conduttori del festival c'è stata un'intesa fantastica tanto che la stessa ...

Nel 2013la prima offerta discografica e pubblica il suo primo disco dal titolo "E forse ... reduce da un festival di Sanremo vissuto da ottimo aiuto conduttore al fianco di, ha ...... prima condotta dae successivamente da Fabrizio Frizzi. Proprio a tal proposito ha ... Per quanto riguarda invece i doni alimentari chein puntata, finiscono in batter d'occhio a ...E GIANNI MORANDI CHIAMANO IN DIRETTA In diretta in radiovisione Marco Mengonidue chiamate speciali:e Gianni Morandi si collegano con RTL 102.5 per salutarlo. "Ogni volta che ...

Rosa Chemical: “Il bacio è più intimo di alcune cose sessuali” Radio Zeta

In Rai impazza il valzer delle poltrone dei direttori. Seppure manchi ancora un po’ di tempo alle nomine che l'a.d. (probabilmente il successore di Fuortes) dovrà ufficializzare ...È passato un mese esatto dall'inizio del Festival di Sanremo. Il 7 febbraio iniziava la kermesse della musica italiana che passerà alla storia come l'edizione più ...