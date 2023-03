Altroconsumo su taglio Iva | seggiolini auto ancora cari | bene pannolini

Leggi su italiasera

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Adnkronos) – La riduzione dell’Iva sui beni legati all’infanzia non sta avendo ilficio sperato. E’ il risultato emerso dall’indagine, che ha messo a confronto i prezzi di questi prodotti pre e post abbassamento dell’imposta. Tra i prodotti analizzati solo ihanno subito un decremento dei costi del 4,5% come auspicabile mentre gli aumenti dovuti all’inflazione e l’inadeguata riduzione dei prezzi finali di alcuni prodotti non hanno portato al momento per altri prodotti i vantaggi attesi con questa misura. Ricordando le voci su un azzeramento dell’Iva su prodotti per l’infanzia e beni di prima necessità,spiega che già da inizio anno i prodotti dell’infanzia dovevano essere venduti con una riduzione dell’imposta al 5%. Tra i prodotti analizzati, i...