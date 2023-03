Altro che immigrati, la crisi demografica ci dice che servono più italiani (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Continua a diminuire drasticamente la popolazione residente italiana, a fine 2022 si è registrato un calo di circa 180mila persone flettendo così dello 0,3% a poco più di 58 milioni di abitanti. Questo processo non si discosta dalla tendenza degli ultimi anni che vede sprofondare un paese come l’Italia in una crisi demografica sempre più disastrosa. Il nuovo record minimo di nascite (393 mila) e l’elevato numero di decessi (713 mila) continuano a produrre un forte impatto sulla dinamica naturale. crisi demografica profonda Negli ultimi decenni l’Italia ha perso la capacità di crescita per effetto del bilancio naturale, non rimpiazzando a sufficienza chi muore con chi nasce. Il deficit del saldo naturale è aumentato progressivamente, tenendo conto del biennio pandemico 2020-2021 nel quale si è ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 20 marzo 2023) Roma, 20 mar – Continua a diminuire drasticamente la popolazione residente italiana, a fine 2022 si è registrato un calo di circa 180mila persone flettendo così dello 0,3% a poco più di 58 milioni di abitanti. Questo processo non si discosta dalla tendenza degli ultimi anni che vede sprofondare un paese come l’Italia in unasempre più disastrosa. Il nuovo record minimo di nascite (393 mila) e l’elevato numero di decessi (713 mila) continuano a produrre un forte impatto sulla dinamica naturale.profonda Negli ultimi decenni l’Italia ha perso la capacità di crescita per effetto del bilancio naturale, non rimpiazzando a sufficienza chi muore con chi nasce. Il deficit del saldo naturale è aumentato progressivamente, tenendo conto del biennio pandemico 2020-2021 nel quale si è ...

