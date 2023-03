Altobelli | ' ' Inzaghi deve fare molto di più' '

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giuseppe_Orsin5 : @90ordnasselA Il massimo con quello che ha ???? Inzaghi sta distruggendo tutto , dopo di lui ci sarà da raccogliere i… - Dorian221190 : RT @Legend_0488: @GoalItalia Mondiale 2006 - Del Piero - Inzaghi - Totti - Toni - Gilardino … Mundial 1982 - Pablito - Graziani - Altobelli… - antocheeks96 : RT @Legend_0488: @GoalItalia Mondiale 2006 - Del Piero - Inzaghi - Totti - Toni - Gilardino … Mundial 1982 - Pablito - Graziani - Altobelli… - Deianir17128382 : RT @Legend_0488: @GoalItalia Mondiale 2006 - Del Piero - Inzaghi - Totti - Toni - Gilardino … Mundial 1982 - Pablito - Graziani - Altobelli… - Legend_0488 : @GoalItalia Mondiale 2006 - Del Piero - Inzaghi - Totti - Toni - Gilardino … Mundial 1982 - Pablito - Graziani - Al… -

Il momento dell'Inter e l'impressionante Osimhen: le parole di 'Spillo'all'evento Passione Gazzetta a San ...Spilloha giocato per undici anni nell' Inter , vincendo uno scudetto e arrivando in semifinale ... Internazionale Milano anno di fondazione 1908 allenatore Simonestadio Giuseppe ......realizzati almeno sei consecutivamente senza altri compagni a referto e stato Alessandro... Le probabili formazioni di Inter - Udinese Queste le probabili scelte die Sottil per la ...

Inter-Juventus, Altobelli: "Partita tra squadre imperfette, ma sarà un grande derby d'Italia" la Repubblica

Tra i più criticati troviamo Inzaghi e Lukaku, con l’attaccante belga ritenuto un lontano parente di quello ammirato sotto la guida di Antonio Conte. L’ex calciatore dell’Inter, Alessandro Altobelli, ...