Allerta meteo nel Lazio oggi e domani: forti temporali, le previsioni (Di lunedì 20 marzo 2023) La settimana si apre all'insegna del maltempo nel Lazio. Una perturbazione sta attraversando in queste ore l'area di Roma ma anche molte zone della Provincia tra cui quelle del litorale. La Protezione Civile ha diramato in tal senso un avviso di Allerta (di colore giallo) che riguarderà le prossime 18-24 ore. Previste piogge e temporali per le prossime ore. Articolo in aggiornamento, ricarica la pagina su Il Corriere della Città.

