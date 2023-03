Allergia al Polline: Cause, Sintomi e Trattamenti (Di lunedì 20 marzo 2023) Occhi che lacrimano? Starnuti multipli? Con l’arrivo della primavera e la fioritura delle piante i pollini si diffondono nell’aria e molte persone iniziano a soffrire di allergie stagionali, tra cui l’Allergia al Polline. Questa patologia colpisce fino al 20% della popolazione e, se non trattata, può complicare non poco la quotidianità. L’Allergia al Polline può essere causata dal Polline di alberi, fiori o graminacee, a seconda della stagione e, se sei una di quelle persone che soffre di questo disturbo, sai quanto può essere fastidioso e sgradevole. In questo articolo, vedremo in dettaglio i Sintomi dell’Allergia al Polline, la cura, i rimedi naturali e le terapie specifiche per alleviare i disturbi stagionali e ci concentreremo su come ... Leggi su distrettodelbenessere (Di lunedì 20 marzo 2023) Occhi che lacrimano? Starnuti multipli? Con l’arrivo della primavera e la fioritura delle piante i pollini si diffondono nell’aria e molte persone iniziano a soffrire di allergie stagionali, tra cui l’al. Questa patologia colpisce fino al 20% della popolazione e, se non trattata, può complicare non poco la quotidianità. L’alpuò essere causata daldi alberi, fiori o graminacee, a seconda della stagione e, se sei una di quelle persone che soffre di questo disturbo, sai quanto può essere fastidioso e sgradevole. In questo articolo, vedremo in dettaglio idell’al, la cura, i rimedi naturali e le terapie specifiche per alleviare i disturbi stagionali e ci concentreremo su come ...

