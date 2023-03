Allegri: «Vittoria contro una grande Inter. Le polemiche non servono» (Di lunedì 20 marzo 2023) Allegri Interviene nel post-partita di Inter-Juventus. Così l’allenatore bianconero parla ai microfoni di “La Domenica Sportiva” dopo le polemiche avanzate da Inzaghi. polemiche – Massimiliano Allegri ribatte alle parole di Inzaghi dopo Inter-Juventus. Così l’allenatore bianconero Intervenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”: «Stasera non era facile contro un’Inter forte. Abbiamo sbagliato molto nel secondo tempo nell’ultimo passaggio, ci siamo difesi in modo ordinato. Abbiamo messo cuore e passione che credo che siano due qualità importanti per arrivare ad aggiungere gli obiettivi. Le proteste di Inzaghi? Io a Simone possono solo fare i complimenti per quello che sta facendo con ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023)viene nel post-partita di-Juventus. Così l’allenatore bianconero parla ai microfoni di “La Domenica Sportiva” dopo leavanzate da Inzaghi.– Massimilianoribatte alle parole di Inzaghi dopo-Juventus. Così l’allenatore bianconerovenuto nel corso della trasmissione “La Domenica Sportiva”: «Stasera non era facileun’forte. Abbiamo sbagliato molto nel secondo tempo nell’ultimo passaggio, ci siamo difesi in modo ordinato. Abbiamo messo cuore e passione che credo che siano due qualità importanti per arrivare ad aggiungere gli obiettivi. Le proteste di Inzaghi? Io a Simone possono solo fare i complimenti per quello che sta facendo con ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pasqualetaranti : RT @salvador_erre: Va a Milano con Gatti, Soulee e De Sciglio titolari, dopo aver fatto il miracolo di tenere unita la squadra negli ultimi… - mariarosarossi8 : RT @IaconeOsvaldo: Grandeeeee vittoria in casa dei Prescritti Cartonati, +6 sull'inter e Secondo posto sul Campo con 56 punti. Vincere in c… - internewsit : Allegri: «Vittoria contro una grande Inter. Le polemiche non servono» - - tex973 : RT @IaconeOsvaldo: Grandeeeee vittoria in casa dei Prescritti Cartonati, +6 sull'inter e Secondo posto sul Campo con 56 punti. Vincere in c… - RunawayAgain : RT @NicoSchira: #Allegri a Dazn: “Vittoria molto importante contro un #Inter molto forte, non abbiam concesso nulla. Questa #Juve ha cuore… -