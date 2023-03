Allegri: «Mai brontolato su un arbitro da quando alleno! VAR oggettivo» (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimiliano Allegri ha commentato così il successo della Juventus sul campo dell’Inter. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport EPISODI – Allegri parla della partita: «È stata una bella partita contro un Inter forte che ha tecnica e fisicità. Noi nel primo tempo potevamo andare sotto all’inizio, poi in vantaggio abbiamo avuto situazioni favorevoli non sfruttate. Nel secondo tempo più clamorose. Bisogna migliorare in precisione, la percentuale di gol realizzati è troppo bassa. Lavoriamo tutti i giorni, ci sono rqagazzi che sono cresciuti. NOn scordiamoci che oggi hanno giocato 3550 minuti ragazzi che hanno giocato dal 2001 al 2003. Fagioli è cresciuto molto, stasera ha fatto una partita molto importante. Soulé lo stesso, deve migliorare in fase realizzativa. Abbiamo fuori Miretti, Pogba mai avuto. Un passo alla volta, non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimilianoha commentato così il successo della Juventus sul campo dell’Inter. Queste le parole del tecnico bianconero ai microfoni di Sky Sport EPISODI –parla della partita: «È stata una bella partita contro un Inter forte che ha tecnica e fisicità. Noi nel primo tempo potevamo andare sotto all’inizio, poi in vantaggio abbiamo avuto situazioni favorevoli non sfruttate. Nel secondo tempo più clamorose. Bisogna migliorare in precisione, la percentuale di gol realizzati è troppo bassa. Lavoriamo tutti i giorni, ci sono rqagazzi che sono cresciuti. NOn scordiamoci che oggi hanno giocato 3550 minuti ragazzi che hanno giocato dal 2001 al 2003. Fagioli è cresciuto molto, stasera ha fatto una partita molto importante. Soulé lo stesso, deve migliorare in fase realizzativa. Abbiamo fuori Miretti, Pogba mai avuto. Un passo alla volta, non ...

