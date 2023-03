Allegri: “Le decisioni dell’arbitro vanno accettate. Non fatemi arrabbiare” (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del tecnico della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter. La Juventus supera l’Inter grazie ad una rete di Kostic. Gol che però è stato foriero di polemiche in quanto nasce da un presunto fallo di mani di Rabiot non ravvisato dal VAR. Naturalmente l’episodio è stato ampiamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del tecnico della Juventus Massimilianoai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro l’Inter. La Juventus supera l’Inter grazie ad una rete di Kostic. Gol che però è stato foriero di polemiche in quanto nasce da un presunto fallo di mani di Rabiot non ravvisato dal VAR. Naturalmente l’episodio è stato ampiamente Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

