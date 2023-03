Allegri: «Importante vincere. Non rispondo a Inzaghi, VAR oggettivo!» (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimiliano Allegri intervistato da Mediaset dopo la partita ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Inter, tornando sull’episodio VAR sul tocco di braccio di Rabiot. IL COMMENTO – Massimiliano Allegri ha commentato così la sfida: «Era Importante vincere perché non avevamo ancora vinto uno scontro diretto fuori casa. Non mi va di rispondere a Simone che sta facendo un ottimo lavoro. Il VAR deve essere una roba oggettiva, come ho sempre detto, e ci sono miliardi di casi che invece diventano soggettivi. Lo scorso anno in una partita decisiva c’era una telecamera spenta e una accesa. Vi devo parlare sennò della mano di Vlahovic? Pensiamo alla grande partita dei ragazzi La squadra ha fatto 56 punti, tranne il Napoli che è fuori giri ne abbiamo 6 più dell’Inter, 8 del Milan e 9 della Roma». Inter-News - Ultime ... Leggi su inter-news (Di lunedì 20 marzo 2023) Massimilianointervistato da Mediaset dopo la partita ha commentato la vittoria della Juventus contro l’Inter, tornando sull’episodio VAR sul tocco di braccio di Rabiot. IL COMMENTO – Massimilianoha commentato così la sfida: «Eraperché non avevamo ancora vinto uno scontro diretto fuori casa. Non mi va di rispondere a Simone che sta facendo un ottimo lavoro. Il VAR deve essere una roba oggettiva, come ho sempre detto, e ci sono miliardi di casi che invece diventano soggettivi. Lo scorso anno in una partita decisiva c’era una telecamera spenta e una accesa. Vi devo parlare sennò della mano di Vlahovic? Pensiamo alla grande partita dei ragazzi La squadra ha fatto 56 punti, tranne il Napoli che è fuori giri ne abbiamo 6 più dell’Inter, 8 del Milan e 9 della Roma». Inter-News - Ultime ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfc : ??Allegri: « L'Inter non ha ancora perso in casa. Per noi domani è un test importante. Loro sono forti fisicamente,… - juventusfc : ??Allegri: « Oggi in allenamento devo valutare chi mettere in attacco perchè Kean è squalificato e non abbiamo cambi… - mirkonicolino : #Allegri: 'Domani è una partita importante per la classifica del campionato, per la prima volta potremmo andare sec… - _dynab_ : RT @paolorossi1965: Stasera ho rivisto la #Juve che sa andare oltre. Nella determinazione, nei gesti, nella voglia di aiutarsi, nell'esalta… - internewsit : Allegri: «Importante vincere. Non rispondo a Inzaghi, VAR oggettivo!» - -