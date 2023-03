Allegri | fuorionda in diretta tv | la frase pronunciata con il microfono aperto

(Di lunedì 20 marzo 2023) Nel post gara di Inter - Juventus, Massimilianoha più volte rimarcato che " il Var è una roba oggettiva ", in seguito alle analisi relative al contestato gol di Kostic per presunto fallo di ...

Nel post gara di Inter - Juventus, Massimilianoha più volte rimarcato che " il Var è una roba oggettiva ", in seguito alle analisi relative al contestato gol di Kostic per presunto fallo di mano di Rabiot . Il tecnico ha espresso gli ...In untrasmesso da Sky prima del collegamento per l'intervista ecco la spiegazione. Si ...'Probabilmente sta parlando degli stessi che stendono tappeti rossi e consentono monologhi ad...Una vittoria importantissima, tenendo conto dei pari di Milan e Inter e allontanando così la Juve di Massimiliano. Luciano Spalletti è contento del gioco dei suoi ragazzi, ma, durante l'intervista post - match ai microfoni di Dazn , si è mostrato visibilmente infastidito quando il giornalista gli ha ...

Io su certe cose mi arrabbio perché quando uno non capisce faccio fatica ad accettare. Domandatemi della partita". Appena terminato il collegamento, Allegri si è tolto subito l'auricolare, con le tele ...