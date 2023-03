Allarme in Italia, spunta un nuovo fungo “killer”: ecco a cosa fare attenzione (Di lunedì 20 marzo 2023) Candida auris. È Allarme in Italia per la scoperta di un nuovo fungo “killer”. Si chiama Candida Auris ed è stato diagnosticato all’ospedale Cinisello. La prima infezione è stata scoperta di recente a Pisa e sarebbe sotto controllo, come rivelato da Marco Falcone, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale pisano. (Continua…) Leggi anche: Pesticidi nei biscotti, fate attenzione: ecco le marche interessate Cos’è la Candida Auris Nonostante sia stata isolata per la prima volta in alcuni campioni raccolti in Corea nel 1996, la Candida Auris è stata scoperta poco più di 10 anni fa. Nel 2009, infatti, il fungo era stato isolato all’interno del condotto uditivo di una paziente di settant’anni in Giappone. Il ... Leggi su tvzap (Di lunedì 20 marzo 2023) Candida auris. Èinper la scoperta di un”. Si chiama Candida Auris ed è stato diagnosticato all’ospedale Cinisello. La prima infezione è stata scoperta di recente a Pisa e sarebbe sotto controllo, come rivelato da Marco Falcone, direttore dell’Unità operativa di Malattie infettive dell’ospedale pisano. (Continua…) Leggi anche: Pesticidi nei biscotti, fatele marche interessate Cos’è la Candida Auris Nonostante sia stata isolata per la prima volta in alcuni campioni raccolti in Corea nel 1996, la Candida Auris è stata scoperta poco più di 10 anni fa. Nel 2009, infatti, ilera stato isolato all’interno del condotto uditivo di una paziente di settant’anni in Giappone. Il ...

