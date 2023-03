Allarme banche Usa, tonfo a Wall Street di First Republic: verso un nuovo piano di aiuti (Di lunedì 20 marzo 2023) L’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, è in prima linea nelle trattative in corso con le grandi banche americane per orchestrare il salvataggio della First Republic Bank, l’istituto di credito californiano che sconta le maggiori difficoltà, dopo i crac di Silvergate, Signature Bank e Silicon Valley. A riportarlo è il Wall Street Journal che sottolinea come il piano a cui si sta lavorando è quello di convertire in capitale tutti o parte dei 30 miliardi di dollari in depositi già accordati a First Republic dalle 11 maggiori banche americane. Intanto, l’istituto di credito affonda a Wall Street, dove perde il 26%. I titoli della banca erano stati in precedenza sospesi e poi riammessi in ... Leggi su open.online (Di lunedì 20 marzo 2023) L’amministratore delegato di JPMorgan, Jamie Dimon, è in prima linea nelle trattative in corso con le grandiamericane per orchestrare il salvataggio dellaBank, l’istituto di credito californiano che sconta le maggiori difficoltà, dopo i crac di Silvergate, Signature Bank e Silicon Valley. A riportarlo è ilJournal che sottolinea come ila cui si sta lavorando è quello di convertire in capitale tutti o parte dei 30 miliardi di dollari in depositi già accordati adalle 11 maggioriamericane. Intanto, l’istituto di credito affonda a, dove perde il 26%. I titoli della banca erano stati in precedenza sospesi e poi riammessi in ...

