Alla Juve la sfida con l'Inter. La Lazio vince il derby ed è seconda. Napoli inarrestabile (Di lunedì 20 marzo 2023) La geografia del campionato degli umani esce trasformata dal week end che registra la caduta contemporanea delle milanesi. La Juventus si prende ancora lo scalpo dell'Inter come all'andata, la ...

