Alcaraz vince a Indian Wells e torna numero uno al mondo (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Lo spagnolo Carlos Alcaraz ha sconfitto il russo Daniil Medvedev vincendo il suo primo titolo del Masters 1000 di Indian Wells. Un trionfo che gli ha permesso di riconquistare la posizione di numero uno del mondo ATP precedentemente detenuta da Novak Djokovic. Alcaraz ha travolto Medvedev, anche lui ex numero uno del mondo, per 6-3, 6-2 in soli 70 minuti di gioco, tra lo stupore dei quasi 16.000 spettatori che lo hanno sostenuto sul secondo campo più grande del pianeta. A 19 anni, il prodigio di El Palmar (Murcia) vanta tre trofei Masters 1000 e un Grande Slam, vinto a settembre agli US Open quando ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'ATP. Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Lo spagnolo Carlosha sconfitto il russo Daniil Medvedevndo il suo primo titolo del Masters 1000 di. Un trionfo che gli ha permesso di riconquistare la posizione diuno delATP precedentemente detenuta da Novak Djokovic.ha travolto Medvedev, anche lui exuno del, per 6-3, 6-2 in soli 70 minuti di gioco, tra lo stupore dei quasi 16.000 spettatori che lo hanno sostenuto sul secondo campo più grande del pianeta. A 19 anni, il prodigio di El Palmar (Murcia) vanta tre trofei Masters 1000 e un Grande Slam, vinto a settembre agli US Open quando ha raggiunto per la prima volta la vetta dell'ATP.

Il sogno di Jannik Sinner di conquistare la finale nel Masters 1000 di Indian Wells è svanito in quel set-point mancato del primo set della semifinale contro Carlos Alcaraz, ma il numero uno azzurro ...