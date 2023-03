Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Alcaraz stende Medvedev a Indian Wells e torna numero 1 ATP -

"E' una vittoria - ha raccontato- che per me significa moltissimo. Recuperare anche la prima posizione in classifica mondiale mi dà una carica pazzesca. Ma soprattutto alzare il trofeo qui è ...Intanto sale la febbre per le semifinali maschili e per la rivincita trae Sinner. Clicca qui per ascoltare il podcast Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Nel 2020 vinse Thiem , l'anno dopo Medvedev , poi. Il nuovo tennis, sembra di capire, ... Nole sisul pavimento del box, coach Ivanisevic e gli altri del team, con il fratello e la mamma,...

Alcaraz stende Medvedev a Indian Wells e torna numero 1. Sinner è undicesimo Gazzetta del Sud

Va a Carlos Alcaraz il BNP Paribas Open', primo Atp Masters 1000 stagionale (montepremi 10.143.750 dollari) che si è disputato sul cemento di Indian Wells, in California. Il baby spagnolo, testa di se ...Le due semifinali femminili si concludono in due set. Confezionata la rivincita della finale dell'Australian Open ...