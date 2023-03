Alcaraz stende Medvedev a Indian Wells e torna numero 1 ATP

"E' una vittoria - ha raccontato- che per me significa moltissimo. Recuperare anche la prima posizione in classifica mondiale mi dà una carica pazzesca. Ma soprattutto alzare il trofeo qui è ...Intanto sale la febbre per le semifinali maschili e per la rivincita trae Sinner. Clicca qui per ascoltare il podcast Il tabellone maschile US Open 2022 Il tabellone femminile US Open 2022Nel 2020 vinse Thiem , l'anno dopo Medvedev , poi. Il nuovo tennis, sembra di capire, ... Nole sisul pavimento del box, coach Ivanisevic e gli altri del team, con il fratello e la mamma,...

Sunshine Drive Podcast: Sabalenka regola Sakkari, Rybakina stende Swiatek Ubitennis

Le due semifinali femminili si concludono in due set. Confezionata la rivincita della finale dell'Australian Open ...