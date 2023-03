Albanova implacabile | De Rosa e Mascolo mandano al tappeto l’Acerrana

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiL’continua la propria corsa irrefrenabile. I biancazzurri battono 2 a 0allo Scalzone, inanellando la settima vittoria di fila nonché il sedicesimo risultato utile. Tre punti che consentono a Dee compagni di salire a quota 65 in classifica, scavalcando nuovamente il Casoria in seconda posizione. LA PARTITA – Panchina per Sparano per un fastidio muscolare accusato in settimana, al suo posto Giuliano Falco. Il primo tempo è piuttosto bloccato, i padroni di casa provano a prendere il centro del ring, ma gli ospiti non stanno a guardare e ripartono con qualità. Nella ripresa subito dentro Sparano ee l’cambia marcia. Pontillo sfiora il gol al 50’, Defa centro un minuto più tardi con una deviazione sotto misura ...