Al via Bando per Rinnovo Consiglio Camera di Commercio di Napoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Di seguito una sintesi delle attività messe in campo dalla Camera di Commercio di Napoli, i Bandi pubblicati e le attività previste nell’anno 2023. E’ stato pubblicato questa mattina il Bando per il Rinnovo del Consiglio Camerale 2023-2028 (https://www.na.camcom.gov.it/index.php/organi/Rinnovo-Consiglio-Camerale-2023-2028). Lo ha annunciato il presidente della Camera di Commercio di Napoli e Provincia, Ciro Fiola, nel Leggi su 2anews (Di lunedì 20 marzo 2023) Di seguito una sintesi delle attività messe in campo dalladidi, i Bandi pubblicati e le attività previste nell’anno 2023. E’ stato pubblicato questa mattina ilper ildelle 2023-2028 (https://www.na.camcom.gov.it/index.php/organi/le-2023-2028). Lo ha annunciato il presidente delladidie Provincia, Ciro Fiola, nel

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cittAgora : vicesindaca Favaro risponde a Firrao su bando per arcate Murazzi: Alcuni spazi sono stati assegnati dopo gara già e… - OQuotidianaBlog : ATAC, al via la gara per i futuri bus ibridi - Nutizieri : Summer School della Cultura tecnica: corsi gratis per studenti delle medie, ecco il bando - LiguriaOggi : Genova, al via oggi il bando che offre fondi a chi apre attività a Sampierdarena - DaniMoni72 : RT @LiguriaOggi: Genova, da lunedì al via il bando del Comune per fondi per chi apre attività a Sampierdarena -