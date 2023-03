Al Tardini la storia delle maglie con “Un Amore chiamato Calcio”

Parma, 20 marzo 2023 " La Maglia è il simbolo, imprescindibile, di un Club di calcio. Insieme ai suoi colori, []...... un veto dell'allenatore aveva interrotto la trattativa per portare al "" Roberto Baggio. ... c'è lo Sheffield Wednesday , che lo acquista per tre milioni di sterline, record nelladel ......Agnelli reacts during the Italian Serie A football match Parma vs Juventus at the Ennio -... In sostanza: nessun elemento di mistero da aggiungere alla. nessun complotto da svelare. Al ...

Al Tardini fa tappa la mostra "Un amore chiamato calcio", in occasione di Parma110 Parma Live

Parma, 20 marzo 2023 – La Maglia è il simbolo, imprescindibile, di un Club di calcio. Insieme ai suoi colori, […] ...Tutto come previsto: partita bloccata doveva essere e così è stato. Parma e Südtirol si spartiscono la posta in palio senza segnare. Si tratta del terzo 0-0 stagionale (dopo quelli di Perugia e Pisa) ...