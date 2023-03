Al ‘Rummo’ la presentazione del libro di Addona ‘Intelligenza artificiale – Sistemi aperti e libertà’

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiSi parlerà di condizione postumana, di interazione uomo-macchina, di struttura del pensiero e di riproduzione della capacità cognitiva al Liceo Scientifico “G. Rummo” di Benevento, nell’incontro con il prof. Giuseppeprogrammato per il giorno 24 marzo 2023. Quando nel 1956 John McCarthy impiegò per la prima volta il termine “Intelligenza”, un’atmosfera di ilarità pervase la comunità scientifica mondiale, convertendosi, però, nel giro di pochi mesi in un vero e proprio movimento che avrebbe coinvolto ricercatori di ogni dove e di ogni campo del sapere. L’espressione, sebbene ormai entrata nel lessico ordinario, è ancora molto controversa, e soprattutto non cessa di destare attenzioni e perplessità anche in un periodo, come quello che stiamo vivendo, nel quale il ricorso all’Intelligenza ...