Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “A Torino ci aspetta una partita molto difficile. Loro non cambieranno atteggiamento stanno facendo un… - GA7_Official : I presenti all’Olimpico Grande Torino sono in debito con la SSC Napoli. Uno spettacolo del genere non può essere gratuito. - Dalla_SerieA : Napoli, Osimhen: 'Quanti tifosi, che bello averli ritrovati', e sullo scudetto... - - napolista : Al Grande Torino la perfezione è quella ribadita da un #Napoli in versione video gioco (La Stampa) “Alla perfezion… - picogiovanni : RT @adozioneanimali: (Torino) Simo: cucciola futura taglia media grande meticcio , Cane Femmina: Ciao, mi chiamo Simo, sono una cucciola di… -

Il che significa che sotto lo strabiliante Napoli (che ieri ha fatto tappa all'Olimpiconel suo tour spettacolare e trionfale), c'è un campionato strano e mediocre, nel quale la ...- Al termine della partita vinta contro l'Inter, il difensore della Juventus Federico Gatti ... dove è stato premiato con un bel 7,5 (" Non fa passare nessuno e gioca conpersonalità ") ...La doppietta dell'Olimpicoconsente al nigeriano di consolidare il primo posto in classifica marcatori: 21 gol per lui rispetto ai 14 di Lautaro, suo più immediato inseguitore. ...

No, non è normale essere ospiti in casa propria Toro.it

Brutto episodio consumato in tribuna durante Torino-Napoli quando un gruppo di tifosi granata ha iniziato a insultare Antonino Cannavacciuolo, lo ...Si ispira a Fred Buscaglione per il look e a Renato Carosone per lo pseudonimo. Arriva in Italia per la prima volta nel 1995 ma raggiunge successo e grande pubblico solo nel 2000 con l’album “Mondo ...