Aiuta il marito a potare la siepe: donna muore per sbaglio, tagliata dalla motosega (Di lunedì 20 marzo 2023) Tragedia a Imbersago, in provincia di Lecco, dove una donna di 73 anni è morta dopo essere stata ferita al braccio da una motosega. Il tragico incidente domestico è avvenuto mentre teneva la scala al marito 77enne, impegnato nella potatura di una siepe. L’uomo ha perso l’equilibrio e il controllo dello strumento, causando una ferita profonda al braccio alla moglie. Per la donna, Paola Martinelli, i soccorritori non hanno potuto fare nulla a causa dell’emorragia provocata dalla motosega, che le aveva quasi amputato il braccio. Vano è stato anche il tentativo di farla arrivare in ospedale in elicottero. La coppia è molto nota in paese: il marito, Paolo Canteri, ha contribuito a fondare la locale squadra del Rugby Velate, mentre la figlia Monica era ... Leggi su tpi (Di lunedì 20 marzo 2023) Tragedia a Imbersago, in provincia di Lecco, dove unadi 73 anni è morta dopo essere stata ferita al braccio da una. Il tragico incidente domestico è avvenuto mentre teneva la scala al77enne, impegnato nella potatura di una. L’uomo ha perso l’equilibrio e il controllo dello strumento, causando una ferita profonda al braccio alla moglie. Per la, Paola Martinelli, i soccorritori non hanno potuto fare nulla a causa dell’emorragia provocata, che le aveva quasi amputato il braccio. Vano è stato anche il tentativo di farla arrivare in ospedale in elicottero. La coppia è molto nota in paese: il, Paolo Canteri, ha contribuito a fondare la locale squadra del Rugby Velate, mentre la figlia Monica era ...

