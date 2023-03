' Air - La storia del grande salto' | Nike e Michael Jordan visti da Ben Affleck - Magazine

(Di lunedì 20 marzo 2023) Il film uscirà in Italia il 6 aprile. Racconta ladell'accordo miliardario tra...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sfiorata82 : RT @ciakmag: Da Michael Jordan a Ben Affleck, Viola Davis e Matt Damon, i primi retroscena sul film Air, l’atteso film sulla storia delle A… - ciakmag : Da Michael Jordan a Ben Affleck, Viola Davis e Matt Damon, i primi retroscena sul film Air, l’atteso film sulla sto… - macondo83 : @johnscarpelli5 Direi le Chuck Taylor All-Stars di Converse, le uniche che hanno attraversato oltre un secolo di st… - BolzanLuca : Air - La storia del grande salto, Ben Affleck racconta un evento memorabile: la creazione del famoso marchio Air Jo… - BingyNews : AIR – La Storia del Grande Salto: Ben Affleck e le richieste fatte da Michael Jordan - Bingy News… -

Il film uscirà in Italia il 6 aprile. Racconta ladell'accordo miliardario tra Nike e Michael ...In occasione della prima mondiale nel festival South by Southwest del film" Ladel grande salto sull' accordo tra Nike e Michael Jordan , il regista Ben Affleck ha svelato alcune ...Ladi Danielle Madam che si intreccia a quella di Matteo Berrettini, si aggiunge al racconto iniziato con Stefano Dolce e Domenico Gabbana e proseguito con Bobo Vieri, Costanza Caracciolo, ...

'Air - La storia del grande salto': Nike e Michael Jordan visti da Ben ... QUOTIDIANO NAZIONALE

Air Jordan, ovvero l’affare miliardario di Nike che ha cambiato la storia delle sponsorizzazioni sportive. Un accordo diventato leggenda, come lo è stato Michael Jordan, il più grande giocatore di bas ...Tim on air con Danielle Madam, la giovane pesista italiana insieme a Matteo Berrettini per esaltare la potenza del 5G ...