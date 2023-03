Air, Ben Affleck svela la richiesta di Michael Jordan: "Viola Davis deve interpretare mia madre" (Di lunedì 20 marzo 2023) Ben Affleck ha recentemente rivelato qual è stata la più importante richiesta di Michael Jordan a proposito della realizzazione del suo nuovo film intitolato Air. Ben Affleck, il regista del film incentrato sull'accordo storico che ha lanciato l'iconica linea di scarpe "Air Jordan", ha rivelato che una delle richieste di Michael Jordan riguardava l'attrice Viola Davis: la leggenda dello sport voleva che fosse lei ad interpretare sua madre in Air, l'attesa pellicola che arriverà nelle sale italiane a partire dal 6 aprile 2023. "Michael Jordan ha detto: 'Niente di tutto questo sarebbe mai successo senza mia madre'. Al che ho risposto: ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023) Benha recentemente rivelato qual è stata la più importantedia proposito della realizzazione del suo nuovo film intitolato Air. Ben, il regista del film incentrato sull'accordo storico che ha lanciato l'iconica linea di scarpe "Air", ha rivelato che una delle richieste diriguardava l'attrice: la leggenda dello sport voleva che fosse lei adsuain Air, l'attesa pellicola che arriverà nelle sale italiane a partire dal 6 aprile 2023. "ha detto: 'Niente di tutto questo sarebbe mai successo senza mia'. Al che ho risposto: ...

