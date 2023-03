Aguero sul clasico | «Piangete madridisti | prendetevela nel…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole del Kun, ex attaccante del Barcellona, dopo la vittoria del club blaugrana contro il Real Madrid Il Kunha parlato ai microfoni di ESPN per commentare iltra Barcellona e Real Madrid. L’ex attaccante argentino di Atletico Madrid, Manchester City e Barcellona, non è riuscito a contenersi dopo il gol siglato da Franck Kessie che ha deciso la partita al 93esimo. Una vittoria che ha di fatto consegnato la Liga a Xavi, ora a +12 sui Blancos. PAROLE – «nel cu…». L'articolo proviene da Calcio News 24.