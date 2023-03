Agropoli: donna trovata morta in un b&b, ipotesi suicidio (Di lunedì 20 marzo 2023) Questa mattina il corpo di una donna tedesca di 57 anni è stata rinvenuta senza vita in un bed and breakfast in via Mazzini, ad Agropoli. A invenire il corpo sarebbe stata la proprietaria della struttura ricettiva che entrando nell’immobile avrebbe ritrovato la donna impiccata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri per i rilievi del caso. La Procura, come riporta Salerno Today, informata dell’accaduto, ha inviato anche il medico legale per l’estate esterno del cadavere. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 20 marzo 2023) Questa mattina il corpo di unatedesca di 57 anni è stata rinvenuta senza vita in un bed and breakfast in via Mazzini, ad. A invenire il corpo sarebbe stata la proprietaria della struttura ricettiva che entrando nell’immobile avrebbe ritrovato laimpiccata. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso, e i carabinieri per i rilievi del caso. La Procura, come riporta Salerno Today, informata dell’accaduto, ha inviato anche il medico legale per l’estate esterno del cadavere. Segui ZON.IT su Google News.

