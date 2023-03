Agguato a Napoli | 18enne ucciso nei pressi degli chalet a Mergellina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... NotizieFrance : Napoli, a Piazza Nazionale giovani vandali incendiano cartoni e danneggiano parte del murale dedicato a Noemi, la b… - infoitsport : Torino-Napoli: rischio agguato degli ultras dell'Eintracht Francoforte - napolipiucom : Torino-Napoli: rischio agguato degli ultras dell'Eintracht Francoforte #EintrachtFrancoforte #napoli #Ultras… - infoitsport : Torino-Napoli: rischio agguato degli ultras dell’Eintracht Francoforte - SgSimoncino : @alessiomagno1 @nony1975 Giorno, scusa il ritardo, volevo dire che se sono verificate le notizie di agguato è giust… -

... 1.069 storie che ripercorrono tutta la storia d'Italia, dall'Unità fino all'anno scorso quando alla periferia dirimase vittima di undi camorra Antimo Imperatore, operaio 56enne, ...... al Viminale, dopo la settimana da incubo per l'ordine pubblico vissuta con i disordini di. Ma non solo: il giorno successivo i tifosi della Roma sono stati accolti da un- finito per .... Una vendetta contro la famiglia Muro, culminata in un'aggressione a coltellate venerdì sera in via Marco Aurelio nel Rione Traiano. A metterla in atto, secondo gli investigatori, sarebbero ...

Agguato a colpi di pistola, grave un 19enne a Napoli: è successo agli chalet di Mergellina Virgilio Notizie

Sparatoria a Napoli, ragazzo ucciso agli chalet di Mergellina. Il 18enne Francesco Pio Maimone ucciso con un revolver ...Omicidio vicino agli chalet di Mergellina: un 18enne, Francesco Pio Maimone, è stato ucciso a colpi di pistola ...