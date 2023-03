(Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - "Le malattie orali costituiscono un significativo problema di salute pubblica in costante crescita e, secondo il più recente Report Oms, coinvolgono almeno metà della popolazione mondiale, ossia 3,5 miliardi di persone nel 2019. Inil 36,1% dei bambini,un milione e 800 mila, è portatore di carie non trattata deidecidui; percentuale solo leggermente inferiore (29,6%) negli(16e 900 mila con carie non trattate). Per non parlare dell'edentulismo totale o parziale: 6e 300 milasopra i 20 anni di età non hannoo gliene restano almeno 8 su 32". Lo ha dichiarato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo al convegno 'Rilanciare prevenzione e diritto alla salute orale' promosso ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Tutti sono pacifisti. Impostare così la discussione è come dire “io voglio bene alla mamma”. Il che sintetizza il m… - sulsitodisimone : Adulti senza denti, in Italia sono oltre sei milioni - offerte64 : Dulcosoft Dispositivo Medico, Feci Dure, Senza Glutine, Senza Zucchero, Macrogol 4000, 28 Bustine Predosate, Adulti… - bugsbonny76 : RT @LaSordaefelice: Errore costato la vita a 500.000 bambini innocenti sacrificabili. Senza contare gli adulti. - MariaLu91149151 : @sganghero1 @LucioMalan Ma anche gli adulti (facessero i cavoli loro)senza voler coinvolgere il Mondo intero!Si chi… -

Per non parlare dell'edentulismo totale o parziale: 6 milioni e 300 milasopra i 20 anni di età non hanno denti o gliene restano almeno 8 su 32'. Lo ha dichiarato il ministro della Salute ..."Viaggiareil sogno di una vacanza per la necessità di trovare un posto migliore rispetto a ...e fino alle 12.15 la coop sociale L'Abbaino " Consorzio Mestieri organizza una lettura pere ...Qualcuno sceglie di aspettare più tempo per vivere l'intimità completa con il partnernegarsi ... le persone hanno rapporti sessuali significativamente meno occasionali rispetto ai giovani...

Adulti senza denti, in Italia sono oltre sei milioni AGI - Agenzia Italia

In Italia il 36,1% dei bambini, oltre un milione e 800 mila, è portatore di carie non trattata dei denti decidui; percentuale solo leggermente inferiore (29,6%) negli adulti (16 milioni e 900 mila con ...Trenta mesi di negatività all’Hiv senza i trattamenti antivirali. Trenta mesi senza più segni di uno dei peggiori virus degli ultimi decenni e il rischio di sviluppare l’Aids. E il tutto per una perso ...