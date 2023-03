Adesso me lo devono dire | esplode l' ira di Inzaghi | caos dopo la Juve

(Di lunedì 20 marzo 2023) Simonedeve fare i conti con la nona sconfitta in campionato per l'Inter. Lo scivolone in casa con lantus di fatto riaccende le voci di crisi tra i nerazzurri e mette a rischio la permanenza del tecnico sulla panchina dell'Inter nella prossima stagione. Ma Inter-ntus è stata accompagnata da fortissime polemiche per il gol di Kostic che sarebbe maturato da due tocchi di mano che però il Var ha giudicato regolari. Da qui un fiume in tempesta con attacchi feroci nel post-gara all'arbitro e allantus. Protagonista dell'ira nerazzurra è stato Simoneche a testa bassa si è sfogato attaccando l'arbitro: "Partita chiaramente viziata da un errore arbitrale, che ci condiziona la classifica, e che ci condiziona la corsa Champions", ha affermato ai microfoni di Dazn. Poi ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZZiliani : Qualcuno dica alla #Juventus e ai suoi avvocati che adesso stanno esagerando: basta con gli autogol. L’ultima novit… - Ugo06916591 : @DiegoDeLucaTwit Adesso i giornalai napoletani devono sostenere la tesi da vittime che se il Napoli non era così fo… - talismanogiada : @utini19 La destra ha vinto, il RdC è andato. I disoccupati devono ringraziare la banda Letta - Landini ( per ring… - Michele20600106 : @fischietti1965 @capuanogio Da 100 anni con la famiglia #agnelli ruberie e impicci e recidivi adesso basta vi devon… - LLAP24229394 : #GFvip ma adesso Andrea e Antonella devono rovinare la serata a Nikita??!!!! -

Le tute lunariessere leggere per facilitare le prolungate sortite sulla superficie lunare, ... ex astronauta della NASA con una importante esperienza nelle attività extraveicolari, che...una lunga sosta che permetterà ai viola di recuperare anche in vista dell'impegnativo mese d'... Ad aprile avremo nove partite in venticinque giorni, tuttiessere pronti perché può ...Ci vuole uno shock a tutto l'ambiente calcistico della cittanovese, tutti simettere in discussione , non ci sono postazioni assegnate, rincuarare l'ambientedeve essere una priorità ...

Luis Alberto: "Loro parlano prima come sempre, ora devono stare ... Siamo la Roma

Protagonista indiscusso di questo derby è Mattia Zaccagni. È sua la freccia che punito la Roma e fatto esplodere di gioia la Lazio e l’Olimpico. Ai microfoni di Dazn, nel ...