Addio agli Isa, con la riforma scompaiono le pagelle fiscali

Una delle novità più importanti introdotte dalla riforma fiscale è la cancellazione definitiva degli Isa, ossia gli Indicatori Sintetici di Affidabilità, ossia le famose pagelle fiscali. Ma cosa significa, tutto questo, in strema sintesi? Ad introdurre la cancellazione degli Isa è la legge delega, che ha preannunciato l'eliminazione progressiva dei cosiddetti Sistemi di Affidabilità Fiscale. Introdotti nel 2018, gli Isa hanno sostituito gli studi di settore: il loro scopo, fondamentalmente, è quello di comprovare l'affidabilità dei contribuenti per quanto riguarda gli aspetti tributari e fiscali. Questa novità in estrema sintesi, si va ad inserire all'interno di un p ampio ed articolato processo di semplificazione del fisco, ma, soprattutto, costituisce uno dei principi cardine della riforma fiscale

