Addio a Sofia Sacchitelli | la studentessa di medicina diventata simbolo nella lotta alle malattie rare

(Di lunedì 20 marzo 2023) È morta, la 23enne di Genova affetta da un raro tumore al cuore eundella sensibilizzazionee tumori rari. La giovane aveva fondato un’associazione,nel cuore, per raccogliere fondi per finanziare la ricerca scientifica nello studio dei tumori rari.frequentava il quinto anno died era affetta da un tumore estremamente raro che colpisce il cuore, un angiosarcoma cardiaco che, secondo i dati attualmente disponibili, colpisce 2-3 persone ogni milione di persone. E la 23enne, anche alla luce della giornata internazionale delledel 28 febbraio, nelle ultime settimane aveva condiviso la sua storia in pubblico, ...

- si legge nel comunicato - Tutta Genova e la Liguria oggi pregano per te e si stringono alla tua famiglia, ai tuoi amici, a chi ti vuole bene e porterà avanti il percorso che hai iniziato" ha scritto il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti

GENOVA. E' morta Sofia Sacchitelli, la genovese di 23 anni affetta da un raro tumore al cuore che negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per… Leggi ...Addio a Sofia Sacchitelli. La 23enne genovese era affetta da un raro tumore al cuore e negli ultimi mesi aveva dato vita a una associazione per raccogliere fondi per la ricerca scientifica. Nelle ...