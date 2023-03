Vai agli ultimi Twett sull'argomento... serieB123 : Iuri Lapicus è morto: addio alla star italiana delle arti marziali deceduto per un incidente -

È morto dopo tre giorni di coma a Milano Iuri, 27 anni, uno dei più grandi talenti delle Mma italiane. Rimasto vittima di un grave incidente ...È morto dopo tre giorni di coma a Milano Iuri, 27 anni, uno dei più grandi talenti delle Mma italiane. Rimasto vittima di un grave incidente ...

Addio a Lapicus, stella delle Mma italiane: gli ultimi video in palestra Gazzetta

Spirato al Niguarda di Milano dove era stato portato dopo uno scontro in moto. È stato uno dei soli tre italiani ad aver combattuto per il titolo in una top promotion mondiale ...