Acido al posto dell' acqua santa durante il battesimo | bimba di 8 mesi salvata dall' intervento dello zio

(Di lunedì 20 marzo 2023) Secondo quanto riporta la 'Gazzetta del Sud', pare che un ministrante possa avere trovato in bagno una bottiglia contenente poche dita ditrasparente utilizzato per le puliziea chiesa. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo - lacittanews : A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, al posto dell’acqua santa nella fonte battesimale c’era un’altra so… - infoitinterno : Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo - infoitinterno : Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo - infoitinterno : Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo -

aldell'acqua santa . La bambina sta bene . Forse la causa è l'errore di un ministrante .scambiato per acqua, a Roma un precedente .aldell'acqua santa. Lo zio, ...Momenti di terrore ieri mattina in una chiesa di Villafranca Tirrena, nel Messinese.aldell'acqua santa durante il battesimo di una bimba di otto mesi. Nella fonte battesimale aldell'acqua benedetta c'era un'altra sostanza, probabilmente undiluito, ...aldell'acqua per il battesimo: neonata in ospedale Spreco di soldi e acqua 'I danni purtroppo ci sono, farò una relazione in Consiglio comunale. Siamo stati molto fortunati, perché la ...

Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo: bimba di 8 mesi in ospedale ilmattino.it

A Villafranca Tirrena, in provincia di Messina, al posto dell’acqua santa nella fonte battesimale c’era un’altra sostanza, probabilmente dell’acido diluito, sicuramente ustionante. Lo zio e padrino ...Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo. È successo a Villafranca Tirrena, un comune in provincia di Messina. In chiesa un'intera famiglia stava celebrando il battesimo di una… Leggi ...