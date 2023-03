Acido al posto dell'acqua per il battesimo: neonata in ospedale (Di lunedì 20 marzo 2023) Una giornata di festa, un battesimo , che stava per trasformarsi in una tragedia per una famiglia di Villafranca Tirrena , in provincia di Messina , che stava per battezzare la loro bimba di 8 mesi. ... Leggi su leggo (Di lunedì 20 marzo 2023) Una giornata di festa, un, che stava per trasformarsi in una tragedia per una famiglia di Villafranca Tirrena , in provincia di Messina , che stava per battezzare la loro bimba di 8 mesi. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilmessaggeroit : Acido al posto dell'acqua santa durante il battesimo: bimba di 8 mesi in ospedale - leggoit : #Messina Acido al posto dell'acqua per il battesimo: neonata in ospedale