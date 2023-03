Achille Lauro alle Nazioni Unite: “Spero che ai giovani rimanga loro qualcosa, fiero del mio progetto nelle scuole” | VIDEO (Di lunedì 20 marzo 2023) Achille Lauro alle Nazioni Unite, il cantante ieri è volato a New York nel celebre Palazzo di Vetro (ONU) dove è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa “GCMUNTALKS” dal titolo Le arti per la cittadinanza globale. L’artista ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e sull’importanza di investire nelle proprie passioni di fronte a una ... Achille Lauro alle Nazioni Unite: “Spero che ai giovani rimanga loro qualcosa, fiero del mio progetto nelle scuole” VIDEO TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023), il cantante ieri è volato a New York nel celebre Palazzo di Vetro (ONU) dove è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa “GCMUNTALKS” dal titolo Le arti per la cittadinanza globale. L’artista ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e sull’importanza di investireproprie passioni di fronte a una ...: “che aidel mioTAG24.

