Achille Lauro alle Nazioni Unite a platea di studenti | «I giovani possono davvero cambiare il mondo»

(Di lunedì 20 marzo 2023) Le parole dinella celebre sede dell’Aula dell’Assemblea Generale delledel Palazzo di Vetro (ONU) dove è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa dal titolo Le arti per la cittadinanza globale Un nuovo e importante traguardo perche ieri è volato a New York nella celebre sede dell’Aula dell’Assemblea Generale delledel Palazzo di Vetro (ONU) dove è stato invitato a partecipare all’importante iniziativa GCMUN Talks dal titolo Le arti per la cittadinanza globale in cui l’artista ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e sull’importanza di investire nelle proprie passioni di fronte a unagremita di ...

Il cantautore ha tenuto uno speech sul ruolo della musica come arte che unisce le popolazioni e sull'importanza di investire nelle proprie passioni di fronte a una platea gremita di studenti ...... Mathias Luciani, giovanissimo artista civitavecchiese balzato sulle cronache nazionali in estate per aver duettato con il suo mitodal palco della Marina) e i Jalisse (vincitori del ...... da Tina Turner a Tiziano Ferro, da Gloria Gaynora Renato Zero, passando per Cher,, l'intramontabile Raffaella Carrà e il sempre attuale Elton John. Protagonista di questa Black Story, ...

Achille Lauro all'Onu per parlare agli studenti Agenzia ANSA

