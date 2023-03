Accusato di due rapine a Qualiano, arrestato un 23enne di Marano di Napoli (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della stazione di Qualiano hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di un 23enne di Marano di Napoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso due rapine – rispettivamente il 5 e il 15 marzo scorso – prima in una cornetteria di Calvizzano e poi in una farmacia di Qualiano. L’indagine, effettuata dai militari di Qualiano che hanno analizzato diverse immagini di sistemi di sorveglianza , ha permesso di risalire allo scooter utilizzato per la commissione delle due rapine. I Carabinieri hanno così perquisito l’abitazione del 23enne e lì sono stati trovati e sequestrati un casco e gli abiti probabilmente utilizzati durante le due ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 20 marzo 2023) Tempo di lettura: 2 minutiI Carabinieri della stazione dihanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di undidigià noto alle forze dell’ordine. L’uomo è gravemente indiziato di aver commesso due– rispettivamente il 5 e il 15 marzo scorso – prima in una cornetteria di Calvizzano e poi in una farmacia di. L’indagine, effettuata dai militari diche hanno analizzato diverse immagini di sistemi di sorveglianza , ha permesso di risalire allo scooter utilizzato per la commissione delle due. I Carabinieri hanno così perquisito l’abitazione dele lì sono stati trovati e sequestrati un casco e gli abiti probabilmente utilizzati durante le due ...

