Accordo Telpress-24ore Business School, la rassegna stampa arriva sui banchi dell'alta formazione (Di lunedì 20 marzo 2023) La rassegna stampa arriva sui banchi della 24ore Business School grazie ad un Accordo tra Telpress Italia, società leader nel settore del media monitoring e la prima Business School digitale italiana, dal 2019 di proprietà Palamon Capital Partners, fondo inglese che ha investito con successo in formazione sia in Europa che in America. L'iniziativa nasce per offrire agli allievi dei percorsi di alta formazione in comunicazione e marketing della Business School l'opportunità di conoscere l'ampio ventaglio di strumenti per il monitoraggio media e sperimentare le funzioni più tradizionali e quelle nuove legate al web e ai social network ...

