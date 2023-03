Accadde oggi, 20 marzo 2003: al via la Seconda Guerra del Golfo (Di lunedì 20 marzo 2023) . Fu la Seconda Guerra combattuta sul suolo dell’Iraq dopo quella del 1991. Un conflitto bellico cominciato proprio con l’invasione del territorio iracheno da parte di una coalizione multinazionale guidata dagli Stati Uniti. Accadde oggi, 20 marzo 2003: al via la Seconda Guerra del ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 20 marzo 2023) . Fu lacombattuta sul suolo dell’Iraq dopo quella del 1991. Un conflitto bellico cominciato proprio con l’invasione del territorio iracheno da parte di una coalizione multinazionale guidata dagli Stati Uniti., 20: al via ladel ... TAG24.

Oggi 20 marzo: Oroscopo Paolo Fox & Almanacco Accadde Oggi 1602 - Viene fondata la Compagnia olandese delle Indie orientali 1727 - Isaac Newton: Uno dei massimi studiosi della storia dell'umanità, scopritore di principi fondamentali della ...