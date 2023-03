Abitare la Luna | all’Asi focus su ricerca in biomedicina spaziale

Leggi su ilfogliettone

(Di lunedì 20 marzo 2023) Effetti della microgravità sui muscoli, sulle ossa, sull'apparato riproduttivo, sul cervello; conseguenze dell'esposizione alle radiazioni cosmiche ma anche utilizzo delle radiazioni per lo screening di patogeni; rigenerazione dei tessuti nello spazio; stampa 3D di tessuti biologici; utilizzo dei raggi ultravioletti per la disinfezione di ambienti. Sono solo alcuni dei temi affrontati durante il simposio "per le future missioni di esplorazione umana dello spazio: a call to action" organizzato dall'Agenziaitaliana nella sua sede a Roma.La tre giorni, che vede la presenza di oltre 150 tra esponenti di università, enti die imprese (e altrettanti collegati da remoto) che presenteranno i risultati dei loro studi e anche i progetti in corso per rispondere alla prossima sfida che ...