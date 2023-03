Abilitazione docenti 60 CFU, ci sarà accesso a numero chiuso? A breve il DPCM (Di lunedì 20 marzo 2023) Dovrebbe mancare poco al DPCM che fisserà le regole per l’Abilitazione all’insegnamento relativo ai 60 CFU, come previsto dalla legge 79/2022. Lo abbiamo annunciato in un precedente articolo in cui abbiamo spiegato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e Ricerca hanno raggiunto un accordo sul nuovo DPCM. I criteri e gli standard L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 20 marzo 2023) Dovrebbe mancare poco alche fisserà le regole per l’all’insegnamento relativo ai 60 CFU, come previsto dalla legge 79/2022. Lo abbiamo annunciato in un precedente articolo in cui abbiamo spiegato che il Ministero dell’Istruzione e del Merito e dell’Università e Ricerca hanno raggiunto un accordo sul nuovo. I criteri e gli standard L'articolo .

