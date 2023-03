A Trieste riapre il “Pedocin”, la spiaggia (unica in Europa) che divide uomini e donne con un muro (Di lunedì 20 marzo 2023) Non si tratta di una iniziativa fuori tempo e fuori luogo, ma una tradizione che si rinnova di anno in anno. Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini, l’amministrazione comunale di Trieste ha disposto la riapertura anticipata dello stabilimento balneare “La Lanterna”, meglio noto come “Pedocin”, È l’unica spiaggia in Europa in cui uomini e donne sono divisi da un muro. Il Pedocin, una tradizione retaggio di fine Ottocento Si tratta di un retaggio di fine Ottocento quando i costumi sociali erano decisamente diversi. Ed è diventato nel tempo una tradizione gelosamente perpetrata tra i triestini. Dunque, complice il climate change e quindi le temperature più mediterranee del solito, il Pedocin ha ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 20 marzo 2023) Non si tratta di una iniziativa fuori tempo e fuori luogo, ma una tradizione che si rinnova di anno in anno. Su richiesta dei bagnanti e più in generale dei cittadini, l’amministrazione comunale diha disposto la riapertura anticipata dello stabilimento balneare “La Lanterna”, meglio noto come “”, È l’inin cuisono divisi da un. Il, una tradizione retaggio di fine Ottocento Si tratta di un retaggio di fine Ottocento quando i costumi sociali erano decisamente diversi. Ed è diventato nel tempo una tradizione gelosamente perpetrata tra i triestini. Dunque, complice il climate change e quindi le temperature più mediterranee del solito, ilha ...

