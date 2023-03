A San Vittore nasce il 'Reparto La Chiamata' per i ragazzi reclusi, mai così tanti (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI – Hamadi ha poco più di 20 anni, è alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perché ha ucciso una persona. Ma è qui anche perché è il “capostipite” del Reparto ‘La Chiamata' di San Vittore, un luogo che non c'è ancora fisicamente e non si sa se un giorno sarà davvero ritagliato nei raggi del carcere ma esiste da un mese, ogni giovedì sera, quando una decina ragazzi tra i 18 e i 25 anni si ritrova per immaginarlo e, di fatto, a costruirlo. "Il record assoluto di ragazzi detenuti" A consegnare ad Hamadi il ruolo di ‘primo' è Juri Aparo, lo psicologo inventore del ‘Gruppo della Trasgressione', un ‘sarto' visionario che da decenni prova a cucire strappi: quelli tra chi commette reati e chi li subisce e tra i colpevoli per la giustizia e il mondo fuori, a cominciare dalle scuole. I primi frutti della ... Leggi su agi (Di lunedì 20 marzo 2023) AGI – Hamadi ha poco più di 20 anni, è alto, indossa una felpa nera e i pantaloni bianchi. E' qui perché ha ucciso una persona. Ma è qui anche perché è il “capostipite” del‘La' di San Vittore, un luogo che non c'è ancora fisicamente e non si sa se un giorno sarà davvero ritagliato nei raggi del carcere ma esiste da un mese, ogni giovedì sera, quando una decinatra i 18 e i 25 anni si ritrova per immaginarlo e, di fatto, a costruirlo. "Il record assoluto didetenuti" A consegnare ad Hamadi il ruolo di ‘primo' è Juri Aparo, lo psicologo inventore del ‘Gruppo della Trasgressione', un ‘sarto' visionario che da decenni prova a cucire strappi: quelli tra chi commette reati e chi li subisce e tra i colpevoli per la giustizia e il mondo fuori, a cominciare dalle scuole. I primi frutti della ...

