A San Patrignano il Meeting Direttori Autogrill

(Di lunedì 20 marzo 2023) RIMINI (ITALPRESS) – La Comunità di Sanha ospitato, il 16 e 17 marzo scorsi, il2023: 432 partecipanti di cui 280 responsabili di punto vendita e 152 colleghi di sede.Ilè un appuntamento annuale per condividere con i responsabili di Punto Vendita le sfide, le opportunità e le novità del nuovo anno. Intervengono i vertici aziendali e i responsabili delle varie funzioni (Marketing, Retail, HR, Finance). Quest'annoha scelto di organizzare ilpresso la comunità di Sanper due motivi.“Siamo qui in primo luogo per ringraziare la comunità per tutto quello che fa, da tantissimo tempo nell'aiuto a tanti ragazzi – afferma Gabriele Belsito, HR Director Europe ...

RIMINI (ITALPRESS) – La Comunità di San Patrignano ha ospitato, il 16 e 17 marzo scorsi, il Meeting Direttori Autogrill 2023: 432 partecipanti di cui 280 responsabili di punto vendita e 152 colleghi ...