... venerdì prossimo con la presentazione del romanzo "sull'ottava nota" del giornalista e scrittore Giovanni Taranto. Gli appuntamenti sono tutti presso l'Hotel Habita79 in, ore 20, con ...... Damnation de Faust di Berlioz, Porgy and Bess di Gershwin,di Fauré, Missa in tempore ...San Carlo ha diretto i Concerti per le Scuole tenuti presso la Fondazione "Bartolo Longo" di(NA).Con il mio ensemble (Marina Cesari, Pasquale Filastò, Pietro, Marco Loddo e Sergio Colicchio)... Per quanto gioioso e vitale, il suo concerto - spettacolo suona anche come undedicato a ...

Pompei - Requiem for the past: l'evento che unisce arte, musica e food ILMONITO