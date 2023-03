a pesaro | un 35enne albanese arrestato per spaccio si è difeso in tribunale dicendo che

(Di lunedì 20 marzo 2023) Estratto da www.corriereadriatico.it COCAINA La cocaina per diminuire la balbuzie, l'hashish per calmarsi dopo il consumo. E' questa la tesi che sostiene unnel giugno 2022 per detenzione di ...

Estratto da www.corriereadriatico.it COCAINA La cocaina per diminuire la balbuzie, l'hashish per calmarsi dopo il consumo. E' questa la tesi che sostiene unalbanese arrestato nel giugno 2022 per detenzione di sostanze stupefacenti. […] Da qualche ...... gli agenti della Squadra Volante della Questura hanno tratto in arresto unache, già ...sono stati chiamati i poliziotti che hanno caricato la donna in macchina accompagnandola in viaper ...... muoreCronaca [ 02/03/2023 ] Lecce, per Baroni due doppi ballottaggi da sciogliere Sport [ ... Nardò ha ancora bisogno di punti Sport [ 02/03/2023 ] Happy Casa Brindisi aper la quinta ...

Minacce ai genitori per comprarsi la droga Assolto un 35enne il Resto del Carlino

Un uomo di 35 anni, di origini albanesi, è stato arrestato nel giugno 2022 per detenzione di sostanze stupefacenti a Pesaro.Coltello in mano, aveva minacciato i genitori per costringergli a dargli 100 euro per comprarsi la droga. I due si erano opposti alla richiesta e lui aveva picchiato il padre mandandolo al pronto socc ...