A Napoli un diciottenne è stato ucciso con un colpo di pistola al petto

(Di lunedì 20 marzo 2023) AGI - Un ragazzo di 18 anni, Francesco Pio Mammone, è morto all'ospedale Vecchio Pellegrini di; era arrivato ieri notte con undialche gli sarebbesparato mentre era nella zona di Mergellina a. Sulla dinamica sono ancora in corso indagini della polizia. S'ipotizza che ilsia rimasto vittima di un'esecuzione di camorra. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il giovane era in compagnia di amici quando èinseguito dai suoi assassini che, dopo averlo raggiunto, gli hanno sparato contro più colpi. Mammone, residente a Pozzuoli, frequentava il quartiere di Pianura ae potrebbe essere vittima della faida tra due clan. Proprio nella stessa zona, a ...

Il giovane è morto in ospedale dove era giunto ferito nella notte. Si ipotizza un'esecuzione di camorra legata a una faida tra clan